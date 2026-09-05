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05 сентября, 15:30

Культура

Шоу по мотивам "Человека из бара Капуцинов" показали в кинопарке "Москино"

Шоу по мотивам "Человека из бара Капуцинов" показали в кинопарке "Москино"

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Шоу по мотивам фильма "Человек из бара Капуцинов" показали в кинопарке "Москино". Для постановки подготовили трюки, подобрали каскадеров, а также изготовили костюмы и элементы декораций.

Гости кинопарка также могут увидеть съемки, поучаствовать в квестах и постановочных сценах, примерить костюмы и загримироваться. В программе ко Дню города проходят концертные и танцевальные выступления, дворовые игры, фотосессии и другие мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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