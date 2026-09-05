Новая схема мошенничества выявлена в Москве

Новая схема мошенничества распространяется в Москве. Ложные объявления о замене электросчетчиков размещают в подъездах. На объявления наносят логотип энергосбытовой компании.

Для оформления заявки гражданам предлагают связаться по телефону или СМС, затем просят подтвердить личность через портал "Госуслуги". После этого звонит лжесотрудник "Госуслуг", полиции, ФСБ или прокуратуры. Он сообщает о взломе аккаунта и предлагает перевести средства на безопасный счет.

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