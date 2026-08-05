Мошенники придумали новую схему обмана с "бесплатными" фотосессиями. В социальных сетях они предлагают бесплатную съемку, где оплатить нужно только аренду студии.

После обсуждения концепции и даты аферисты отправляют ссылку для оплаты брони. Перед самой съемкой лжефотограф сообщает о форс-мажоре и обещает вернуть деньги. Для оформления возврата жертве присылают новую ссылку, где просят ввести данные банковской карты и код из СМС.

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