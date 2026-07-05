Эксперт прокомментировала новые меры по стабилизации рынка топлива в РФ

Для стабилизации внутреннего рынка топлива в России принят закон, допускающий получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с другими компонентами.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина отметила, что новая мера позволит увеличить объемы нефтепродуктов на внутреннем рынке и носит временный характер. По ее словам, мера будет действовать до выхода нефтеперерабатывающих заводов на полноценный рабочий режим.

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