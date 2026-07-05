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05 июля, 09:45

Политика

ВС РФ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области

ВС РФ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области

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Российские войска освободили населенные пункты Шийковка, Новый мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала СВО уничтожены более 670 самолетов ВСУ, около 300 вертолетов, свыше 174 тысяч беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, порядка 30 тысяч танков и других бронированных машин, а также более 1,5 тысячи реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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