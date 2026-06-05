Гигантская неваляшка стала одним из самых популярных арт-объектов на ПМЭФ

Гигантская неваляшка стала одним из самых популярных арт-объектов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Ее также оценил первый вице-премьер Денис Мантуров, который посетил стенд А7 на форуме.

Во время обхода председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор рассказали о ключевых проектах компании и планах развития.

Также гостей стенда привлек 12-килограммовый слиток золота от цифровой платформы "Росвексель". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.