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05 июня, 22:30

Общество

Гигантская неваляшка стала одним из самых популярных арт-объектов на ПМЭФ

Гигантская неваляшка стала одним из самых популярных арт-объектов на ПМЭФ

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Гигантская неваляшка стала одним из самых популярных арт-объектов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Ее также оценил первый вице-премьер Денис Мантуров, который посетил стенд А7 на форуме.

Во время обхода председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор А7 Илан Шор рассказали о ключевых проектах компании и планах развития.

Также гостей стенда привлек 12-килограммовый слиток золота от цифровой платформы "Росвексель". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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