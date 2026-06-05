Эксперты в рамках ПМЭФ обсудили, как достичь финансового суверенитета

На сессии "Пересборка мировой финансовой системы" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) эксперты обсудили, как достичь финансового суверенитета.

Среди возможных решений – замещение глобальных участников платежного рынка национальными решениями и расширение географии их использования. Сегодня рынок международных расчетов меняется и выходит на новый уровень, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.

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