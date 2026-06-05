Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что ознакомился с письмом украинского лидера Владимира Зеленского.

На вопрос о возможной встрече с главой киевского режима Путин заявил, что не видит в этом смысла. По его словам, такая встреча нужна лишь украинской стороне для попытки остановить наступление российских вооруженных сил.

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