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05 июня, 17:30

Технологии

Путин перечислил ключевые технологии будущего

Путин перечислил ключевые технологии будущего

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Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения являются ключевыми технологиями настоящего и будущего, способными менять жизнь граждан, работу бизнеса и деятельность государства. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, страны, располагающие собственными технологиями в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ, станут центрами суверенитета в многополярном мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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