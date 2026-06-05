Движение временно перекроют в центре Москвы 7 июня. Ограничения связаны с проведением "Красочного забега".

Нельзя будет проехать на некоторых участкам Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и боковому проезду внешней стороны Самотечной эстакады.

Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия. Также с полуночи 7 июня до конца мероприятия на этих участках временно запретят парковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.