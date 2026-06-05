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Новости

05 июня, 14:30

Город

Мастер-классы и лекции можно посетить в Москве в предстоящие выходные

Мастер-классы и лекции можно посетить в Москве в предстоящие выходные

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Десятки ярких событий приготовила столица для москвичей и туристов в эти выходные. На фестивале "Красная площадь" представлены литературные новинки, также проходят мастер-классы и лекции. Регионы России привезли эксклюзивные издания.

В свою очередь, городской проект "Лето в Москве" объединил образовательную, спортивную, музыкальную и благотворительную программы. Гостей ждут выступления артистов, народные танцы, спортивные турниры и интерактивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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