Мастер-классы и лекции можно посетить в Москве в предстоящие выходные

Десятки ярких событий приготовила столица для москвичей и туристов в эти выходные. На фестивале "Красная площадь" представлены литературные новинки, также проходят мастер-классы и лекции. Регионы России привезли эксклюзивные издания.

В свою очередь, городской проект "Лето в Москве" объединил образовательную, спортивную, музыкальную и благотворительную программы. Гостей ждут выступления артистов, народные танцы, спортивные турниры и интерактивные площадки.

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