Две новые площадки запустят на фестивале "Театральный бульвар" в Москве

На фестивале "Театральный бульвар" запустят две новые площадки. Одна из них будет расположена на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Об этом сообщила начальник управления по продвижению проектов в области культуры департамента культуры Москвы Татьяна Цветкова.

Также десятки ярких событий приготовил город для москвичей в эти выходные. Среди основных точек притяжения ВДНХ, Кинопарк "Москино", Манежная площадь, Площадь Революции, музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького и "Лужники".

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