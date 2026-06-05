Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Москва в восьмой раз стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России. Итоги были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Собянин поблагодарил за высокую оценку и отметил, что рейтинг отражает "живой диалог" власти с бизнесом. По его словам, это результат постоянного взаимодействия с предпринимателями и жителями.

Мэр добавил, что в условиях современных вызовов такая совместная работа становится особенно важной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.