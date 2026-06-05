Ресторан известной сети суши закрыли на три месяца в Москве

Заведение известной сети суши на бульваре Дмитрия Донского в Москве закрыли на три месяца.

Доставка роллов обернулась для московской семьи поездкой в больницу. Сильнее всех пострадала восьмилетняя девочка, у нее диагностировали сальмонеллез и госпитализировали.

Роспотребнадзор проверил кухню ресторана и обнаружил антисанитарию, неисправную технику и поваров без медосмотра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.