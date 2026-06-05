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Новости

05 июня, 07:15

Происшествия

Ресторан известной сети суши закрыли на три месяца в Москве

Ресторан известной сети суши закрыли на три месяца в Москве

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Роспотребнадзор проверил кухню ресторана и обнаружил антисанитарию, неисправную технику и поваров без медосмотра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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