05 июня, 07:15Происшествия
Ресторан известной сети суши закрыли на три месяца в Москве
Заведение известной сети суши на бульваре Дмитрия Донского в Москве закрыли на три месяца.
Доставка роллов обернулась для московской семьи поездкой в больницу. Сильнее всех пострадала восьмилетняя девочка, у нее диагностировали сальмонеллез и госпитализировали.
Роспотребнадзор проверил кухню ресторана и обнаружил антисанитарию, неисправную технику и поваров без медосмотра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.