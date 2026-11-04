Московские горнолыжные склоны начали готовить к зимнему сезону

Столичные горнолыжные курорты начали подготовку к зимнему сезону. Как только температура опустится ниже минус 3 градусов, на склонах включат снежные пушки, чтобы сформировать трассы.

В спортивном клубе, расположенном на улице Крылатской, снегогенерация начнется в кратчайшие сроки после установления нужной температуры. По словам участника Олимпийских игр, директора спортивного клуба Павла Харитонова, уже через неделю после запуска пушек будут открыты шесть склонов разной длины, ширины и угла наклона.

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