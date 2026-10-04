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04 октября, 11:45

Спорт

Фестиваль "Моя столица" объединил более 17 тысяч участников

Фестиваль "Моя столица" объединил более 17 тысяч участников

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Фестиваль "Моя столица" объединил более 17 тысяч участников со всей России и свыше 20 тысяч болельщиков и зрителей. На Воробьевых горах проходят полумарафон, забеги на разные дистанции и развлекательные мероприятия для спортсменов, любителей бега и сторонников здорового образа жизни.

Фестиваль завершает ежегодную всероссийскую туристическую серию "Бегом по Золотому кольцу" и входит в число главных событий бегового сезона. Участники забегов на 10 и 21,1 километра смогут пройти маршрут Золотого кольца России, не выезжая из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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