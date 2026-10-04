Сезон клещей в Подмосковье может продлиться до конца ноября. Об этом предупреждают биологи. Активность паразитов зависит от погоды и снижается с наступлением устойчивого холода.

Клещи редко встречаются на асфальтированных улицах, в скверах и на газонах, чаще они обитают в лесопарковых зонах. Эксперты рекомендуют использовать средства защиты и осматривать себя после прогулок.

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