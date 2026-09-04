Самый дорогой букет ко Дню знаний обошелся москвичам в 75 550 рублей. За эти деньги купили корзину с кустовыми пионовидными розами, рассказали ТАСС в одном из маркетплейсов, который специализируется на цветах и подарках.

На втором месте – композиция из 51-го пиона. Она обошлась дарителям в 38 123 рубля. Кроме цветов, к празднику покупали наборы десертов, клубнику в шоколаде и подарочные сертификаты.

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