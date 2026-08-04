ИТ-эксперт заявил, что россияне не заметят изменений после введения сертификатов Минцифры

Введение сертификатов Минцифры РФ для доступа к сайтам и веб-версиям российских банков на первых этапах не отразится на обычных пользователях. Такое мнение высказал ИТ-эксперт Артем Геллер.

По его словам, это решение можно рассматривать как санкционное ограничение. При этом эксперт отметил, что появление новых требований может создать дополнительное поле для действий мошенников.

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