Россияне могут загрузить сайты и веб-версии приложений банков через "Яндекс Браузер"

Загрузить сайты и веб-версии приложений российских банков можно через "Яндекс Браузер". В компании сообщили, что в их программе без проблем открываются ресурсы как минимум 10 финансовых организаций, которые сейчас недоступны через Safari, Google Chrome и прочее иностранное ПО.

Доступ ограничивают, но в Госдуме пообещали скоро решить проблему. В комитете по финансовому рынку заявили, что российские специалисты быстро найдут противодействие.

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