Мишустин заявил, что 12 круглогодичных курортов появятся в России

12 круглогодичных курортов появятся в России. Проект реализуют в 10 субъектах. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

Укреплять отрасль позволяют меры государственной поддержки. С помощью льготного кредитования возродят 300 отелей и комплексов более чем на 63 тысячи номеров, а также 40 круглогодичных мест отдыха, включая аквапарки и горнолыжные центры.

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