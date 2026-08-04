Новости регионов: в ЯНАО продолжаются лесные пожары

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжают бушевать лесные пожары. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Площадь возгорания составляет 35 тысяч гектаров. Из-за густого дыма некоторые дороги перекрыты. Причинами массовых природных пожаров стала аномально жаркая погода и отсутствие осадков. Для борьбы с огнем дополнительно привлечены пожарные из соседних регионов.

На севере Красноярского края, двое мужчин оказались в труднодоступной горной местности, когда уходили от лесного пожара. Они запросили помощь по спутниковому телефону. Туристы были оперативно найдены и эвакуированы. Медицинская помощь им не потребовалась. В операции был задействован вертолет и сотрудники арктического поисково-спасательного отряда МЧС .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.