Направлявшихся в Египет туристов не пустили на рейс в аэропорту Калининграда

Туристов, которые собирались на отдых в Египет, не пустили на рейс в аэропорту Калининграда. О том, что они не смогут вылететь этим рейсом, пассажиры узнали уже перед посадкой.

Представитель аэропорта сказал, что бортпроводник авиалинии Air Cairo заболел и его сняли с с самолета.

Как болезнь члена экипажа может быть связана с отказом в перелете части пассажиров? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.