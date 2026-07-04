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04 июля, 10:15

Политика

Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США

Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США

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Владимир Путин направил поздравление американскому лидеры Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости США. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В ней Путин отметил, что подписание декларации независимости штатов стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу.

Российский президент напомнил, что страны были союзниками в двух мировых войнах и вместе избавили человечество от ужасов нацизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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