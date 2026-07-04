На МЦД-3 изменен график движения поездов. Это необходимо для проведения работ на путях в районе станции Зеленоград-Крюково. До 11:00 на Ленинградском направлении поезда курсируют с 30-минутными интервалами.

Часть рейсов со стороны Ипподрома следует укороченными маршрутами до и от станций Ховрино и Сходня. Некоторые станции поезда проезжают без остановок. На Казанском направлении интервалы движения также увеличены.

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