ВС РФ взяли под контроль Константиновку. Минобороны России опубликовало видео с территории освобожденного "Южной" группировкой войск населенного пункта в Донецкой Народной Республике.

О том, что Константиновка полностью зачищена от украинских формирований и над городом развернут российский флаг доложили Владимиру Путину во время совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Президент отметил, что российские военные действуют уверенно, теперь перед ними открыты пути продвижения в сторону Славянска и Краматорска.

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