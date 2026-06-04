Более 50 известных жителей Петербурга стали соавторами путеводителя для гостей ПМЭФ

Более 50 известных жителей Санкт-Петербурга стали соавторами путеводителя для гостей из Москвы, приехавших на экономический форум. Путеводитель представил журнал "Москвичка". Интересными маршрутами делятся губернатор Александр Беглов, писатель Евгений Водолазкин, актриса Анна Ковальчук и многие другие.

Это абсолютно новый продукт, который готовили полгода, сообщила издатель журнала "Москвичка" Дарья Решке. В путеводителе представлены 10 маршрутов и более 50 героев из разных отраслей: художники, музыканты, спортсмены, представители власти и бизнеса, которые формируют облик города. Презентация прошла в особняке Мясникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.