04 июня, 08:00Спорт
Новости спорта: массовая авария произошла на первом повороте GT World Challenge в Италии
В Монце на первом повороте автогонки GT World Challenge произошла массовая авария. В результате около 8 гонщиков не смогли продолжить заезд.
Футболисты сборной Исландии потерпели поражение от Японии из-за нового правила FIFA о 10-секундной замене. Один из игроков задержался на поле, из-за чего команда осталась в меньшинстве на минуту и пропустила гол.
В Китае молодой тренер уснул в спортзале и проспал около 7 часов. Сотрудники и посетители не стали его будить до конца рабочего дня, а один из инструкторов накрыл его одеялом.
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