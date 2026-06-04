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04 июня, 08:00

Спорт

Новости спорта: массовая авария произошла на первом повороте GT World Challenge в Италии

Новости спорта: массовая авария произошла на первом повороте GT World Challenge в Италии

Бесплатные тренировки по волейболу и футболу пройдут в Москве 4 июня

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В Монце на первом повороте автогонки GT World Challenge произошла массовая авария. В результате около 8 гонщиков не смогли продолжить заезд.

Футболисты сборной Исландии потерпели поражение от Японии из-за нового правила FIFA о 10-секундной замене. Один из игроков задержался на поле, из-за чего команда осталась в меньшинстве на минуту и пропустила гол.

В Китае молодой тренер уснул в спортзале и проспал около 7 часов. Сотрудники и посетители не стали его будить до конца рабочего дня, а один из инструкторов накрыл его одеялом.

Об этих и других спортивных новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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