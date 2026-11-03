Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 17:15

Общество

Мокрый снег ожидается в Москве 4 ноября

Мокрый снег ожидается в Москве 4 ноября

Мэр Москвы вручил государственные награды ко Дню народного единства

Зрители Москвы 24 прислали кадры со снегом в столичном регионе

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня народного единства

"Новости дня": более десятка вакцин от опасных инфекций станут доступны москвичам

Высота снежного покрова в Москве 4 ноября составит не более 1 см

Снежный покров высотой до 2 см может сформироваться в Москве в День народного единства

Небольшой снег пошел в некоторых районах столицы

В Госдуме прокомментировали идею пересмотра возраста молодежи в РФ

Зрители Москвы 24 могут поделиться кадрами первого снегопада

Москва 4 ноября окажется в тыловой части североатлантического циклона, поэтому в городе пройдут осадки в виде мокрого снега. Местами может образоваться временный снежный покров высотой не более 1 сантиметра, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На следующей неделе в городе потеплеет, и снег растает. При этом ноябрь в целом ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика