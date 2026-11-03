Мокрый снег ожидается в Москве 4 ноября

Москва 4 ноября окажется в тыловой части североатлантического циклона, поэтому в городе пройдут осадки в виде мокрого снега. Местами может образоваться временный снежный покров высотой не более 1 сантиметра, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На следующей неделе в городе потеплеет, и снег растает. При этом ноябрь в целом ожидается на 2 градуса теплее климатической нормы.

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