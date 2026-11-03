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03 ноября, 11:30

Общество

Северо-западный ветер усилится в Москве 3 ноября

Северо-западный ветер усилится в Москве 3 ноября

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В Москве 3 ноября ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 5–10 метров в секунду, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ночью температура воздуха составит 0–2 градуса, днем – от 2 до 4 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться и вернется к норме – 747 миллиметрам ртутного столба.

Световой день в столице продлится 9 часов 6 минут, сумерки наступят в 16:45. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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