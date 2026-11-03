Мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины к "черной пятнице"

Мошенники начали создавать к "черной пятнице" поддельные интернет-магазины, которые копируют дизайн и ассортимент известных торговых площадок. Адреса отличаются от оригинальных на одну-две буквы. Об этом предупредили в комитете Госдумы по цифровому развитию.

Отмечается, что на таких фейковых ресурсах мошенники предлагают товары со скидками до 70–90%. После оплаты товара лжепродавцы перестают выходить на связь.

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