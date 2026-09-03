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Новости

03 сентября, 15:30

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Спасатели достали кота с козырька магазина в Москве

Спасатели достали кота с козырька магазина в Москве

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Столичные спасатели достали кота, который упал на козырек магазина на Садовой-Сухаревской улице. Мяуканье услышала местная жительница. Она вместе с мужем попыталась помочь животному, но выход на навес оказался небезопасным.

Прибывшие спасатели с помощью лестницы добрались до кота, который сам пошел к ним в руки. Благодаря домовому чату владельцев животного разыскали. Выяснилось, что кота по имени Яша упал из окна четвертого этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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