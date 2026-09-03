Банк России выявил почти 3 тысячи нелегальных финансовых организаций

За первое полугодие Центробанк России выявил почти 3 тысячи нелегальных финансовых организаций. Это на треть меньше, чем годом ранее.

При этом незаконных кредиторов и создателей финансовых пирамид, по статистике, оказалось примерно поровну – 999 и 929 соответственно. Еще 557 организаций занимались операциями с ценными бумагами без лицензии.

Как регулятор выявляет нелегальных участников финансового рынка? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.