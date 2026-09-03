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03 сентября, 07:15

Безопасность

Москвичей начали обманывать мошенники-гипнотизеры

Москвичей начали обманывать мошенники-гипнотизеры

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В Москве появился новый вид офлайн-мошенничества. По словам очевидцев, группа выходцев из Юго-Восточной Азии с помощью гипноза пытается выманивать деньги у прохожих.

Как рассказывают очевидцы, аферисты сначала просят купить им еду, а затем применяют приемы, которые они называют гипнозом: прикладывают палец ко лбу человека и пристально смотрят ему в глаза.

Мошенников встречали на Патриарших прудах и в других районах столицы. За пару дней их жертвами стали десятки человек. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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