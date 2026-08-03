03 августа, 22:45Транспорт
Эксперт заявил, что самокатчики должны сдавать экзамен по ПДД
Любой, кто передвигается на колесном ходу по автомобильным дорогам, должен иметь водительское удостоверение. Об этом заявил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
Он считает, что самокатчикам нужно сдать экзамен по ПДД, а сам самокат должен иметь идентификационный знак. Только так, по его мнению, можно навести порядок и сделать дороги более безопасными.
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