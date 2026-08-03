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03 августа, 21:45

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"Штаб строительства" открыли в сквере на Большой Никитской

"Штаб строительства" открыли в сквере на Большой Никитской

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"Штаб строительства" открыли в сквере на Большой Никитской. Так называется креативное пространство, которое подготовили к празднованию 70-летия Дня строителя и в рамках проекта "Лето в Москве".

Организаторы переосмыслили элементы стройплощадок, превратив их в дизайнерские объекты. Бетонные кольца стали местами для отдыха, металлическая сетка – основой для гамаков, а бетонные кубы – столиками. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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