"Штаб строительства" открыли в сквере на Большой Никитской. Так называется креативное пространство, которое подготовили к празднованию 70-летия Дня строителя и в рамках проекта "Лето в Москве".

Организаторы переосмыслили элементы стройплощадок, превратив их в дизайнерские объекты. Бетонные кольца стали местами для отдыха, металлическая сетка – основой для гамаков, а бетонные кубы – столиками. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

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