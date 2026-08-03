Российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже. Спортсменов из России допустили впервые с 2021 года. Они выступают в нейтральном статусе.

100 тысяч рублей штрафа получила пара в Москве, катаясь на арендованном электросамокате вдвоем. Поездка заняла всего 9 минут, однако за это время их успел сфотографировать сотрудник сервиса кикшеринга.

На текущей неделе в Москве обещают аномальную жару. Термометры покажут до плюс 32 градусов. После этого в город на один день придет холодный атмосферный фронт и опустит температуру до плюс 22 градусов.

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