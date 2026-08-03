Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 22:45

Транспорт

Пользователям самокатов рассказали, как обжаловать штраф за нарушение правил

Пользователям самокатов рассказали, как обжаловать штраф за нарушение правил

Эксперт призвал усилить контроль за самокатчиками

Международный транспортный саммит стартовал в Москве

На фестивале "ПроДвижение – 2026" представили более 300 машин разных классов и эпох

Самокатчикам напомнили о последствиях неуплаты штрафов

В Сети обсуждают рекордный штраф в 100 тыс рублей самокатчикам в Москве

Рекордный штраф за поездку вдвоем на самокате выписали в Москве

Импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет

"Новости дня": расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменилось с 3 августа

Автоэксперт рекомендовал брать запас бензина в автопутешествия

Пользователи арендных самокатов могут оспорить штраф, если считают, что он был назначен ошибочно, напомнила представитель сервиса кикшеринга Анна Соколова.

По ее словам, для этого необходимо обратиться в службу поддержки через приложение. Специалисты проверят обстоятельства нарушения и изучат материалы. Если выяснится, что штраф был выписан ошибочно, его отменят.

Кроме того, можно обратиться в суд и попросить снизить сумму взыскания, если она несоразмерна нарушению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНаиль ГубаевАнастасия Тареева

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика