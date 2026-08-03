03 августа, 22:45Транспорт
Пользователям самокатов рассказали, как обжаловать штраф за нарушение правил
Пользователи арендных самокатов могут оспорить штраф, если считают, что он был назначен ошибочно, напомнила представитель сервиса кикшеринга Анна Соколова.
По ее словам, для этого необходимо обратиться в службу поддержки через приложение. Специалисты проверят обстоятельства нарушения и изучат материалы. Если выяснится, что штраф был выписан ошибочно, его отменят.
Кроме того, можно обратиться в суд и попросить снизить сумму взыскания, если она несоразмерна нарушению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.