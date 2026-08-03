День физкультурника с тренировками и концертами пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа. Гостей ждет насыщенная программа.

Для горожан организуют тренировки по танцам, мастер-классы по верховой езде, гонки с препятствиями и сап-фестиваль. Праздник состоится на шести площадках. В концертной программе выступят Нюша, группа "Пицца", Тима Белорусских и другие артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.