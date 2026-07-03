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03 июля, 23:45

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Новое здание для Таганского и Лефортовского судов построят в Москве

Новое здание для Таганского и Лефортовского судов построят в Москве

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В следующем году в Москве завершится строительство нового 8-этажного здания для Таганского и Лефортовского судов, что позволит увеличить их площадь в 4,5 раза. Переезд стал необходимым, поскольку оба учреждения сейчас размещаются в столетних зданиях, которые не соответствуют современным требованиям.

В новом комплексе в Таможенном проезде оборудуют 36 залов судебных заседаний, кабинеты для более 100 сотрудников, переговорные и комнаты отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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