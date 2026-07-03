Собянин: в Москве продолжают строить современные здания районных судов

В Москве построят здания еще для четырех районных судов. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, в 2027 году планируется завершить строительство восьмиэтажного здания для Таганского и Лефортовского судов. После переезда их площадь увеличится в 4,5 раза. Строительная готовность объекта составляет около 30%. Сейчас оба учреждения располагаются в зданиях, которым более 100 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.