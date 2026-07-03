03 июля, 23:15Политика
Путин заявил о полном освобождении Луганской Народной Республики
Владимир Путин провел совещание с военными. Он отметил, что было завершено полное освобождение Луганской Народной Республики, а также продолжается уничтожение группировок ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
С начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории.
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