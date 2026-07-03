Главред АГН "Москва" стала лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"

Торжественная церемония вручения премии "Медиа‑менеджер России" прошла в Москве. В этом году "Оскар" в сфере медиа получили более 40 топ‑менеджеров отрасли.

Главный редактор Агентства "Москва" Александра Воронченко получила награду в номинации "Главный редактор/Директор по контенту" за вклад в развитие журналистики, а также за успешную реализацию проектов медиахолдинга "Москва Медиа".

За время существования премии ее лауреатами стали более 750 ведущих топ‑менеджеров медиарынка. В жюри входят представители общественных организаций и победители прошлых лет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.