Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции школы в Ивановском

Завершается реконструкция двух зданий школы "Южное Измайлово", расположенных на Челябинской улице в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, у учеников появится современное и комфортное пространство для учебы, творчества и занятий спортом, а у педагогов – все необходимое для проведения занятий.

В зданиях оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, медиатеку, спортивный, гимнастический и обеденный залы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.