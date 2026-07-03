Марафон "Дорогами народных ополченцев" завершится в Москве 3 июля

В Москве 3 июля состоится финиш марафона "Дорогами народных ополченцев" в рамках ежегодного патриотического проекта Мосгордумы "Города-герои – города Героев".

В этом году мероприятие посвящено 85-летию начала формирования народного ополчения. Маршрут марафона прошел по территории России и Белоруссии, охватив места подвигов добровольцев Великой Отечественной войны.

Финишная точка будет расположена у памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.