Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 23:00

Экономика

Россия расширила список запрещенных к ввозу продуктов из Армении

Россия расширила список запрещенных к ввозу продуктов из Армении

Москва и индийская компания подписали соглашение о фармацевтике на ПМЭФ

Продавцы на российских маркетплейсах смогут получать кредиты в личном кабинете

Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Экономисты заявили, что запрет на ввоз товаров в РФ скажется неблагоприятно на Армении

Около 20 тыс человек посетят ПМЭФ

Собянин: Москва лидирует в РФ по развитию государственно-частного партнерства

Новые запреты на поставки продуктов из Армении вступили в силу в РФ

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о том, как Москва стала лидером в микроэлектронике

Новое решение Минфина РФ по закупке валюты и золота могут обсудить на ПМЭФ-2026

Список товаров из Армении, ввоз которых теперь запрещен в Россию, продолжает дополняться. 3 июня вступили в силу запреты на импорт баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Ранее в "черный список" уже попали черешня, абрикосы, клубника, минералка и ряд других продуктов. В Россельхознадзоре заявили, что продукция из республики не соответствует требованиям безопасности.

Что происходит в этой связи на столичных рынках? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаедавидеоНаиль ГубаевРумина Кенжалиева

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика