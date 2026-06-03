Россия расширила список запрещенных к ввозу продуктов из Армении

Список товаров из Армении, ввоз которых теперь запрещен в Россию, продолжает дополняться. 3 июня вступили в силу запреты на импорт баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Ранее в "черный список" уже попали черешня, абрикосы, клубника, минералка и ряд других продуктов. В Россельхознадзоре заявили, что продукция из республики не соответствует требованиям безопасности.

Что происходит в этой связи на столичных рынках? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.