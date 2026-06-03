Пентхаус Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу

В Москве выставили на продажу пентхаус певца Иосифа Кобзона. Он находится на Новом Арбате. По данным СМИ, элитную недвижимость оценили в 1 миллиард рублей. Роскошная квартира располагается на 16-м этаже. Ее площадь составляет 600 квадратных метров.

Внутри можно увидеть нетронутый интерьер в память о легенде. Декор и мебель сохранились в неизменном виде с момента смерти артиста.

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