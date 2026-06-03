Около 100 блогеров стали жертвами мошенничества с элитными турами

Около 100 блогеров стали жертвами мошенничества с элитным отдыхом. Тур должна была организовать Хатуна Аташян, представлявшаяся VIP-партнером крупных гостиничных сетей. Она предлагала инфлюенсерам отдых в пятизвездочных отелях по бартеру – за рекламу в соцсетях.

Получив деньги, Аташян переставала выходить на связь. Часто она аннулировала тур за сутки до поездки. Ущерб, по предварительным данным, уже превысил 50 миллионов рублей. Многие блогеры обратились в полицию.

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