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03 июня, 15:15

Происшествия

Жители ДНР начали нести цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве

Жители ДНР начали нести цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве

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Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) несут цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве. В результате попадания дрона Вооруженных сил Украины в салон пассажирского транспорта погибли 8 человек, как минимум 11 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар ВСУ в Енакиеве "охотой на людей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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