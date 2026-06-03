Жители ДНР начали нести цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве

Жители Донецкой Народной Республики (ДНР) несут цветы к месту атаки на автобус в Енакиеве. В результате попадания дрона Вооруженных сил Украины в салон пассажирского транспорта погибли 8 человек, как минимум 11 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удар ВСУ в Енакиеве "охотой на людей".

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