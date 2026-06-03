Эксперты заявили об отсутствии предпосылок к дефициту товаров из Армении в России

Предпосылок к дефициту запрещенных товаров из Армении нет, сообщили эксперты. В торговых сетях выстроена широкая география поставок из разных стран. В запрещенный список попали картофель, баклажаны, яблоки и многое другое.

Однако для России доля импорта плодоовощной продукции из Армении составляет 1,5%, поэтому запрет не является существенным, отметил независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов.

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